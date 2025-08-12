Logo R7.com
Confira a previsão do tempo para esta terça (12)

Ondas de frio e chuvas marcam o clima até quarta-feira em diversas regiões

JR na TV|Do R7

A onda de frio vai até quarta-feira (13). Na manhã desta terça-feira (12), ainda teremos temperaturas baixas pelo Centro-Sul do país. Pode gear na Campanha Gaúcha, do norte do Rio Grande do Sul até o sudoeste de São Paulo, no sul de Minas Gerais e na Serra da Mantiqueira. Em Curitiba, sol tímido e à tarde faz 19 graus. Em São Paulo, o amanhecer será com 9 graus e chance de nevoeiro. Depois, o sol aparece e os termômetros sobem até os 20 graus. Em Campo Grande, tempo seco com aquele sol que esquenta até os 26 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados sobre o sul da Bahia, o Maranhão e o Amazonas. As últimas imagens de satélite mostram tempo aberto em grande parte do Brasil.

