Confira a previsão do tempo para esta terça (12)

Nesta semana, a chuva mais pesada vai se concentrar entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No Sul, o sol predomina. No Sudeste, a chuva vem de forma passageira. Neste momento, as nuvens de chuva estão sobre os estados do Pará, Bahia E Goiás. Nesta terça (12), a frente fria também leva chuva para os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. No Paraná, os ventos do oceano deixam o tempo bem instável. Na metade norte do Brasil, a combinação de calor e umidade forma nuvens carregadas.