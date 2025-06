Confira a previsão do tempo para esta terça (17)

Os próximos dias vão ser marcados por temporais no Rio Grande do Sul. Até o fim da semana, a chuva ganha força em todo estado gaúcho, acompanhada de ventania, raios possibilidade de granizo. Amanhã (17), um ciclone extratropical e uma frente fria se formam sobre o oceano e reforçam as instabilidades no Rio Grande do Sul. Na faixa central, uma forte circulação de ventos no sentido anti-horário mantém o tempo firme e seco.



