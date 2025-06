Confira a previsão do tempo para esta terça (24)

Uma massa de ar polar, logo atrás da frente fria está derrubando as temperaturas em todo o centro-sul. Na região Sul, no sul de Mato Grosso e de São Paulo, pode gear na manhã desta terça-feira (24). Em muitos municípios, as mínimas devem ficar próximas ou até mesmo abaixo de zero. Em São Paulo, terça-feira (24) de tempo aberto e sol, mas frio intenso, máxima de 15 graus à tarde e mínima de 9 à noite. Em Brasília faz até 26. As pancadas vêm à tarde. No Recife, tempo instável com chuva a qualquer hora e calor de 28. Amanhã (24), a frente fria avança pelo país e deixa o tempo instável em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. No litoral do Nordeste, a umidade do oceano forma nuvens carregadas.



