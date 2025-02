Confira a previsão do tempo para esta terça (28)

Nesta terça (28), o tempo fica bem instável entre os municípios do Rio de Janeiro, do sul e do leste de Minas Gerais e do Vale do Paraíba, em São Paulo. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu um aviso para alagamentos, enxurradas e deslizamentos para estas regiões. Em Taubaté, Juiz de Fora e em Cordeiro, a situação é de perigo com chuva forte em vários períodos do dia. As capitais São Paulo, Campo Grande e São Luís seguem na rota dos temporais.