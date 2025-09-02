Confira a previsão do tempo para esta terça-feira (2)
Tem possibilidade de chuva volumosa e com granizo nas áreas de fronteira com o Uruguai
Setembro começa com chuva no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (02), uma frente fria associada a umidade da Amazônia provoca temporais na metade sul do Rio Grande do Sul. Tem possibilidade de chuva volumosa e com granizo nas áreas de fronteira com o Uruguai. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens e pode chover forte à noite. Máxima de 27 graus.
Em São Paulo, sol entre poucas nuvens. Esquenta até os 28. Em Vitória, a chuva que pode virar temporal. Faz até 24. Nesta segunda-feira (1º), a chuva mais pesada caiu sobre o Espírito Santo, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no centro-sul do país.
Nesta terça-feira (02), a circulação de ventos provoca chuva desde o norte do Rio de Janeiro até Pernambuco. No Acre e no Amazonas, pancadas intensas. No litoral do Pará e do Maranhão, chuva moderada. No centro do país, tempo quente e seco. Em Curitiba, faz 24 graus. Em Belo Horizonte, 26. Em Cuiabá, 39. 36 em Manaus e até 31 em Fortaleza.
