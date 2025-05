Confira a previsão do tempo para este domingo (1º)

O mês de junho marca o início do inverno, quando as temperaturas começam a cair e a chuva dá uma trégua na faixa central do Brasil. Ao longo do mês, a passagem de frentes frias deve aumentar a chuva entre o Paraná e Santa Catarina. Já na região Norte, as pancadas perdem força aos poucos. Na capital paulista, os próximos dias seguem sem chuva. As temperaturas continuam mais amenas entre os 23 e 24 graus. Amanhã (01), a umidade do oceano mantém as instabilidades sobre o litoral do Nordeste. Entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, a passagem de uma frente fria no oceano estimula a formação de nuvens de chuva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!