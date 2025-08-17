Confira a previsão do tempo para este domingo (17)
Em Curitiba e na capital paulista, o dia pode amanhecer com nevoeiro, que logo se dissipa com o sol
Dados do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) indicam que a capital paulista registrou, neste inverno, a menor média de temperatura mínima dos últimos 30 anos. Em Curitiba e na capital paulista, o dia pode amanhecer com nevoeiro, que logo se dissipa com o sol. Máximas de 24°C e de 25°C. Em Teresina, tem sol entre nuvens e calor de 35°C. Neste sábado (16), os maiores volumes de chuva foram registrados em Pernambuco e na Bahia.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas