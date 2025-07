Confira a previsão do tempo para este domingo (27)

Este domingo (27) será de sol na capital paulista. Os termômetros podem chegar até os 29°C. Em Curitiba (PR), o dia será de sol entre nuvens com máxima de 26°C. À noite, previsão de pancadas de chuva. Em Boa Vista (RO), tem tempo instável com chuva forte, com temperatura de até 29°C. No sul, a formação de um novo ciclone extratropical próximo à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina reforça as instabilidades. Assista à previsão completa!



