Confira a previsão do tempo para este sábado (19)

A cidade de São Paulo registrou os 15 primeiros dias de julho mais frios dos últimos dez anos. Na capital paulista, a chegada de uma massa de ar frio vai provocar queda nas temperaturas a partir da madrugada deste sábado (19). A frente fria avança neste fim de semana e espalha as instabilidades entre o litoral norte do Espírito Santo e o extremo sul da Bahia. No Sul, o ar polar mantém o tempo firme e as temperaturas mais baixas. Ainda há chance de geada em boa parte do interior gaúcho e no sul do Paraná.



