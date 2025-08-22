Confira a previsão do tempo para este sábado (23)

Neste sábado, à medida que a frente fria avança pela costa da região Sul, os temporais chegam ao Paraná. Até a parte da manhã, há chance de granizo no Rio Grande do Sul. Chove forte também no sul e oeste de Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, dia chuvoso com chance de temporal a qualquer hora. Em São Paulo, aquele sol bem quente: máxima de 32 graus. Em Palmas, sol forte, 35 graus e tempo seco. Amanhã, a massa de ar seco atinge o interior do Brasil, faz calor e a umidade fica em níveis críticos à tarde. Na costa do Nordeste, os ventos mantêm a condição para pancadas de chuva desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. Chove forte entre o Acre, Amazonas, Roraima e no norte do Amapá. Em Curitiba faz 29 graus. Em Belo Horizonte, máxima de 28. Em Cuiabá, 38. Em Manaus, 35 e até 27 em Maceió.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!