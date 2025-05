Confira a previsão do tempo para este sábado (24)

As temperaturas caíram em São Paulo e no Rio de Janeiro. O tempo na região leste de São Paulo volta a ficar firme e mais quente conforme a frente fria se afasta no oceano. Na capital paulista, o sábado (24) começa com céu fechado. No domingo (25), a quantidade de nuvens diminui bastante, o sol aparece com mais força, e a tarde esquenta. A circulação de ventos forma novas instabilidades sobre o sul do Brasil. Tem alerta para temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Nos litorais paulista e fluminense ainda chove, com os maiores volumes previstos para a região dos lagos. Na área central do país, tempo firme e seco.



