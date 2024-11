Confira a previsão do tempo para o feriado desta quarta (20)

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de temporais para o Rio Grande do Sul. Os riscos incluem crises, alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos. As áreas mais afetadas são o litoral norte e os campos de cima da serra. Amanhã (19), há previsão de temporais também em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Acre.