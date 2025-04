Confira a previsão do tempo para o feriado desta sexta-feira (18)

O interior do nordeste segue com o tempo aberto até domingo (20). Em boa parte do Brasil, as instabilidades ganham força a partir desta sexta-feira (18). Na capital paulista, até sábado (19), o cenário é de atenção para chuva forte. Máximas entre 26ºC e 27ºC. No domingo (20) ainda chove, mas de forma isolada e as temperaturas caem; faz até 22ºC. No Rio de Janeiro, sexta-feira ensolarada. À tarde, esquenta até os 30ºC. No sábado, a previsão é de chuva forte, com raios e máxima de 31ºC. No domingo, o tempo segue instável. Nesta quinta-feira (17), a chuva mais pesada caiu sobre o Espírito Santo e Minas Gerais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!