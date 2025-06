Conflito no Oriente Médio faz empresas aéreas cancelarem voos com destino à região

Por causa do conflito no oriente médio, empresas áreas mudaram ou cancelaram voos com destino à região. A maior companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos suspendeu temporariamente voos para Jordânia, Líbano, Irã e Iraque. Outra empresa, do Catar, também deixou de voar para o Irã, Iraque e Síria. A reabertura dos espaços aéreos vai depender da evolução dos confrontos na região.



