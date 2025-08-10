Logo R7.com
Conheça a primeira juíza cadeirante que tomou posse no TJ-SP

Rebecka sofreu um acidente quando adolescente e aos 28 anos vai fazer parte de um dos tribunais mais importantes do Brasil

JR na TV|Do R7

Uma história de perseverança e determinação. Conheça a primeira juíza cadeirante que tomou posse no Tribunal de Justiça de São Paulo. Rebecka Gomes sofreu um acidente quando adolescente e agora, aos 28 anos, vai fazer parte de um dos tribunais mais importantes do Brasil, que analisa mais de cinco milhões de processos por ano.

