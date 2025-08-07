Conheça Hiroshima, cidade que se tornou símbolo da busca pela paz após a Segunda Guerra Mundial

O mundo relembra neste mês de agosto os 80 anos do ataque a Hiroshima, no Japão. A primeira bomba atômica usada contra civis, na história da humanidade, deixou marcas que o tempo não apaga. Nesta reportagem especial, você vai conhecer a cidade varrida pela guerra, que se tornou símbolo da busca pela paz. Toshiyuki Mimaki é um dos sobreviventes de Hiroshima. Aos 83 anos, ainda lembra com dor e tristeza da infância marcada pelo dia que mudou a história do mundo.



