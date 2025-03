Conquista do título carioca deixa a torcida do Flamengo em festa

Neste domingo (16), o Flamengo conquistou a taça do Campeonato Carioca. Mesmo com a vantagem do empate no primeiro jogo, o time partiu para cima do Fluminense. A torcida rubro-negra chegou a comemorar, mas o VAR identificou uma falta e invalidou um dos gols. Logo depois, o Flamengo voltou a balançar a rede e mais uma vez a arbitragem anulou por impedimento. A partida ficou no 0 a 0, mas a alegria foi em preto e vermelho. Este é o terceiro título do técnico Filipe Luis em menos de seis meses.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!