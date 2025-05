Conselho Deliberativo do Corinthians anula impeachment de Augusto Melo

O presidente afastado do Corinthians Augusto Melo pode estar de volta ao comando do clube. A decisão é da conselheira Maria Angela de Souza, que assumiu a presidência do Conselho Deliberativo do clube neste sábado (31) no lugar de Romeu Tuma Júnior, afastado pela Comissão de Ética e Disciplina em abril. Dentro da sala da presidência, Maria Angela leu um comunicado em que considerou nulas todas as decisões de Romeu Tuma Júnior depois do afastamento, inclusive o impeachment de Augusto Melo, no dia 26 de maio. O Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente.



