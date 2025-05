Conselho deliberativo do Corinthians aprova afastamento de Augusto Melo

O Corinthians define nesta terça-feira (27), a classificação na Copa Sul-americana. Mas, fora de campo, o momento é de instabilidade política. O conselho deliberativo do Corinthians aprovou o afastamento de Augusto Melo. O vice-presidente, Osmar Stabile, assumiu, interinamente, a presidência do clube e afirmou que o cenário é de terra arrasada. Stabile assumiu o cargo, depois que Augusto Melo foi afastado, na noite de ontem, pelo conselho deliberativo. Augusto foi acusado de gestão irresponsável, após ser indiciado pela polícia por lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa no caso envolvendo uma ex-patrocinadora do clube.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!