Conselho do Corinthians se reúne para votar pedido de impeachment do presidente Augusto Melo

O Conselho do Corinthians se reuniu nesta segunda (20) para votar o pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. O Batalhão de Choque da Polícia Militar precisou isolar a área da sede do clube, na zona leste de São Paulo. Avenidas e ruas próximas estão fechadas. Milhares de torcedores protestam contra a votação, que precisa de maioria simples para o definir o resultado.