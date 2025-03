Consignado para trabalhador do setor privado já recebeu mais de 40 milhões de simulações de crédito

Desde que entrou em vigor na última sexta-feira (21), o novo empréstimo consignado lançado pelo governo para trabalhadores da iniciativa privada já recebeu mais de 40 milhões de simulações de crédito. A ideia é que o trabalhador compare as taxas de juros oferecidas e escolha a proposta com o percentual mais baixo. Segundo dados do Banco Central, em janeiro, a taxa do consignado para servidores públicos variou entre 1,75% e 1,82% ao mês, bem diferente da média de 5,93% do crédito direto ao consumidor e dos 7,38% do cheque especial. A estimativa do Ministério do Trabalho é de que 47 milhões de pessoas podem ser beneficiadas pela nova modalidade de crédito.



