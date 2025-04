Consumidores de nove estados vão pagar mais caro por compras em sites estrangeiros

Consumidores de nove estados vão pagar mais caro pelas compras em sites estrangeiros. O motivo é o aumento do da alíquota do ICMS sobre os produtos nas compras de até 50 dólares nesses estados. A autorização para o aumento foi uma decisão do conselho dos secretários estaduais da Fazenda no fim do ano passado, que começou a valer nesta terça (1º).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!