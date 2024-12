Contas do governo central registram superávit de mais de R$ 40 bi em outubro

As contas do governo central, que reúnem o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, registraram superávit de mais de R$ 40 bilhões em outubro. De janeiro a outubro, houve um déficit superior a R$ 64 bilhões. Em 12 meses, o acumulado está negativo em mais de R$ 225 bilhões, o que equivale a quase 2% do PIB, a soma de todos os produtos e serviços do país. Os dados são do Tesouro Nacional.