Contraventor Rogério Andrade é transferido para presídio federal em Campo Grande (MS)

Apontado como o maior bicheiro do Brasil, Rogério Andrade deixou a penitenciária de Bangu, no Rio, escoltado por quatro viaturas até a base do Galeão, onde embarcou numa aeronave da Polícia Federal. Ele foi preso no fim do mês passado, apontado como mandante de um assassinato pelo controle do jogo do bicho.