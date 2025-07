Contraventor Vinícius Drummond é alvo de ataque a tiros em avenida na Barra da Tijuca, no Rio

O contraventor Vinícius Drummond foi alvo de um ataque a tiros no meio de uma avenida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele conseguiu escapar, porque o carro de luxo dele é blindado. A tentativa de execução aconteceu pouco antes do meio-dia, em uma das vias mais movimentadas do Rio: a Avenida das Américas. Foram vários disparos de fuzil na parte lateral do carro, onde fica o motorista. Alguns tiros atravessaram a blindagem. Vinícius Drummond foi atingido por estilhaços de vidro, atendido em um hospital e liberado. Além do envolvimento com a contravenção, Vinícius é suspeito de financiar um esquema de furto de petróleo e investigado por assassinatos ligados ao Jogo do Bicho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!