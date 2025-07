O contraventor Vinicius Drummond prestou depoimento neste sábado (12) na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Ele escapou de um atentado na sexta (11). A polícia investiga se o ataque tem ligação com disputa pelo controle do jogo ilegal.



