Corinthians anuncia Vitinho como reforço para o ataque

O Corinthians anunciou um reforço para o ataque. O jogador Vitinho, de 31 anos, assinou com o Timão até o fim de 2026. Vitinho é a primeira contratação do clube na janela de transferências do meio do ano. O atacante tem passagens por Flamengo e Botafogo e estava livre no mercado, depois de jogar na Arábia Saudita.



