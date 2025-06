Corpo de adolescente morta após comer bolo envenenado é enterrado na Grande SP

Foi enterrado hoje (3) o corpo da adolescente que morreu depois de comer um bolo venenado, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ana Luiza Neves de Oliveira, de 17 anos, ganhou o bolo de pote de uma pessoa que não se identificou. Junto com o presente havia um bilhete com a frase: "um mimo pra garota mais linda que eu já vi". De acordo com o boletim de ocorrência, um motoboy entregou o doce na casa da jovem no sábado (31). Menos de uma hora depois de comer o bolo, Ana Luiza começou a passar mal. O crime foi confessado por uma jovem de 17 anos. A adolescente afirmou que colocou arsênico no bolo e que fez isso por ciúmes do namorado da colega de escola.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!