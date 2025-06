Corpo de engenheiro morto em assalto em SP é enterrado nesta quinta (5)

Foi enterrado hoje (5) o corpo do engenheiro morto em um assalto na zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia, os ladrões usaram um controle remoto clonado para entrar na casa. Depois de atirar no empresário, os criminosos fugiram com joias da família. O corpo de Francisco Filippo, de 58 anos, foi enterrado em Guaratinguetá, no interior do estado. Nos quatro primeiros meses do ano, foram registrados 52 latrocínios no estado de São Paulo; no Brasil houve 275 ocorrências.



