Corpo de Preta Gil vai ser velado no Rio de Janeiro

O corpo da cantora Preta Gil vai ser velado no Rio de Janeiro, mas a data do velório ainda não foi confirmada pela família. Preta foi diagnosticada com câncer no intestino em 2023, após sentir dores abdominais. Sem mais alternativas no Brasil, a cantora optou por um tratamento experimental nos EUA, onde ficou por três meses. Nos últimos dias, decidiu retornar com a família. Ela estava em uma ambulância a caminho do aeroporto quando passou mal e teve que voltar ao hospital, onde faleceu.



