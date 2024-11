Corpo de torcedor do Cruzeiro que morreu em emboscada é enterrado em Minas Gerais

Nesta terça (29), o corpo do torcedor do Cruzeiro que morreu vítima de espancamento e queimaduras foi enterrado em Minas Gerais. O corpo foi transferido do Instituto Médico Legal de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, para o velório em um ginásio poliesportivo de Sete Lagoas, região central de Minas Gerais. Amigos trouxeram bandeiras e uniformes da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, para prestar homenagens a José Vitor Miranda, de 30 anos.