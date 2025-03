Corpo de Wlamir Marques, lenda do basquete brasileiro, é cremado em SP

Foi cremado nesta quinta (19), em São Paulo, o corpo de Wlamir Marques, lenda do basquete brasileiro. O velório aconteceu no ginásio do Corinthians, que tem o nome de Wlamir. Torcedores, familiares e personalidades do esporte foram se despedir do ex-jogador, bicampeão mundial e vencedor de duas medalhas olímpicas com a seleção brasileira. Ele morreu, ontem, aos 87 anos.



