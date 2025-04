Corpo do Papa Francisco ficará exposto em velório público até sexta (25), no Vaticano

O velório público do Papa Francisco começou nesta quarta-feira (23), no Vaticano. O corpo ficará exposto até sexta (25). O caixão do Papa Francisco saiu da capela onde estava rumo ao local do velório aberto ao público, ainda dentro dos muros do Vaticano. Logo que chegou, houve uma cerimônia que reuniu religiosos. Mais tarde, a premiê da Itália, Giorgia Meloni, e o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, também compareceram ao velório. Depois, as portas foram abertas às pessoas que já se aglomeravam em filas, com uma espera de até quatro horas. Segundo a Defesa Civil da Itália, 200 mil pessoas devem comparecer o funeral, além de cerca de 200 chefes de Estado. Enquanto isso, os cardeais voltaram a se reunir para definir os próximos passos após a morte do Papa.



