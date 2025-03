Corpo do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, é enterrado nesta quinta (27)

Foi enterrado, nesta quinta (27), o corpo do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. A cerimônia, no saguão da prefeitura da capital mineira, foi aberta ao público e contou com a presença de amigos e autoridades como: Antonio Anastasia, Aécio Neves e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O presidente Lula enviou uma coroa de flores.



