Corpos do piloto e do passageiro do avião que caiu em SP serão velados neste domingo (9) no RS

Serão velados neste domingo (9) no Rio Grande do Sul os corpos do piloto e do passageiro do avião que caiu na zona oeste de São Paulo na sexta (7). Amigos do dono da aeronave afirmam que ele era exigente com a manutenção. As causas do acidente ainda são investigadas. Segundo especialistas em aviação, os flagrantes da queda da aeronave indicam uma possível falha nos motores. O avião caiu no logo após decolar do aeroporto Campo de Marte. O acidente aconteceu em uma das principais avenidas da zona oeste da capital paulista.