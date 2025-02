Corregedoria da PM indicia três policiais suspeitos de envolvimento na morte de Vinicius Gritzbach

Os três policiais militares suspeitos de envolvimento direto na execução de Vinicius Gritzbach foram indiciados pela Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo. Eles prestaram um novo depoimento no presídio militar Romeu Gomes na tarde desta quinta (30). De acordo com as investigações, o cabo Denis Martins e o soldado Ruan Silva Rodrigues são suspeitos de serem os atiradores, e o tenente Fernando Genauro é apontado como o motorista que dirigia o carro na fuga dos assassinos.