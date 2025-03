Cotação do ouro bate recorde e supera 3 mil dólares por onça pela primeira vez na história

Pela primeira vez na história, a cotação do ouro superou o valor de 3 mil dólares por onça, que representa pouco mais de 31 gramas. O preço equivale a mais de R$ 17.250. De acordo com analistas financeiros, o recorde foi impulsionado pela guerra comercial entre os Estados Unidos e outros países. Os especialistas afirmam que as sobretaxas geram incertezas e fazem com que a procura por ouro aumente, já que é considerado um investimento seguro em tempos de instabilidade.



