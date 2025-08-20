Criança de 10 anos é flagrada fazendo manobras perigosas em moto

Um menino de 10 anos preocupou a internet ao aparecer em imagens fazendo manobras perigosas em uma moto. A polícia descobriu que os vídeos eram gravados e divulgados pelo próprio pai da criança. A exibição chamou a atenção de vizinhos e durante uma operação da Guarda Civil a motocicleta foi apreendida e para a surpresa dos agentes quem gravava os vídeos e divulgava na internet era o próprio pai da criança.



