Criança tem morte cerebral confirmada após ser atingida por tiros na Baixada Fluminense

Um menino de cinco anos teve morte cerebral confirmada, depois ser atingido por tiros na sexta-feira (15), na Baixada Fluminense. Três crianças morreram este ano, vítimas de balas perdidas, na região metropolitana do Rio. Testemunhas disseram à polícia que o autor dos disparos saiu de um carro encapuzado e atirou em um outro homem. O alvo dos disparos foi atingido nos braços e já recebeu alta. A delegacia de homicídios da Baixada Fluminense já ouviu o depoimento da vítima que sobreviveu ao ataque.



