Criança tem morte cerebral confirmada após ser atingida por tiros na Baixada Fluminense
Três crianças morreram este ano, vítimas de balas perdidas, na região metropolitana do RJ
Um menino de cinco anos teve morte cerebral confirmada, depois ser atingido por tiros na sexta-feira (15), na Baixada Fluminense. Três crianças morreram este ano, vítimas de balas perdidas, na região metropolitana do Rio. Testemunhas disseram à polícia que o autor dos disparos saiu de um carro encapuzado e atirou em um outro homem. O alvo dos disparos foi atingido nos braços e já recebeu alta. A delegacia de homicídios da Baixada Fluminense já ouviu o depoimento da vítima que sobreviveu ao ataque.
