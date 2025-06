Criminoso invade casa na zona norte de SP e faz adolescente autista e família reféns

Um adolescente com transtorno do espectro autista e a família dele foram feitos reféns dentro de casa por um ladrão armado na zona norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (20). O criminoso invadiu a residência em busca de dinheiro e joias, rendeu quatro pessoas e se trancou com o adolescente em um dos quartos. Após negociação com o GATE, ele se rendeu. Ninguém ficou ferido. O suspeito, Michael Breno Firmino, de 29 anos, tem passagens por roubo, receptação e invasão a domicílio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!