Criminosos armados com fuzis explodem caixas eletrônicos e fazem reféns no Maranhão

Criminosos armados com fuzis invadiram uma agência bancária, fizeram pelo menos seis reféns e explodiram caixas eletrônicos no Maranhão. Uma caminhonete, já com os reféns, estacionou em frente à agência. As vítimas foram capturadas, minutos antes, em um bar. Segundo a polícia, oito homens fortemente armados participaram do assalto. Um vídeo mostra que um dos reféns foi obrigado a quebrar a porta do banco com uma placa. A agência ficou cheia de estilhaços de vidro, depois que os caixas eletrônicos foram destruídos. O crime aconteceu por volta das 22h30 da última quinta-feira (29), no município de Carolina, no sul do Maranhão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!