Criminosos invadem imóvel e fazem reféns em SP

Criminosos invadiram a casa de um desembargador na zona sul de São Paulo. O imóvel fica em um bairro de alto padrão. As vítimas disseram à polícia que o jardineiro tinha uma cópia da chave da casa. Em depoimento, ele afirmou que um ajudante havia ficado com essa chave. Os ladrões foram registrados pelo circuito de câmeras interno da casa, mas estavam com os rostos cobertos.



