Criminosos que enviavam cocaína para Europa e Ásia em garrafas térmicas são presos em SP

Cinco pessoas foram presas em São Paulo, suspeitas de participação em uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Os criminosos enviaram cocaína para a Europa e Ásia escondida em garrafas térmicas. A matéria-prima da droga vinha principalmente da Bolívia. Em Campinas, interior de São Paulo, o grupo preparava e embalava a cocaína para embarcar para a Europa. Pelo menos 16 remessas foram identificadas até agora pela Polícia Federal. A quadrilha usava uma empresa de fachada para enviar remessas para o exterior. Em anotações apreendidas pela polícia federal a receita de como "diluir a cocaína pura". Além do uso de códigos como "café", que significa na linguagem do crime: cocaína.



