Criminosos sequestram 20 ônibus e fecham avenida após operação policial no RJ

Em resposta a uma operação policial, criminosos sequestraram 20 ônibus e fecharam uma avenida na zona norte do Rio de Janeiro. Os coletivos fecharam os dois sentidos da principal avenida de Madureira, na zona norte da cidade. Segundo a Polícia Militar, a estratégia de barricadas foi uma resposta do tráfico ao segundo dia de operações no morro da Serrinha. A situação deixou, por três horas, os passageiros sem esse meio de transporte. Desde o início do ano, 83 ônibus municipais foram sequestrados no Rio de Janeiro, um prejuízo que chega a quase R$ 13 milhões.



