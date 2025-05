Um prédio de alto padrão foi invadido hoje de manhã (13) na região central de São Paulo. Os criminosos clonaram a placa do carro de um morador para entrar no condomínio. Veículos furtados foram recuperados, mas ninguém foi preso até agora.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!