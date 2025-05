Crise de labirintite faz Lula cancelar compromissos externos e trabalhar no Palácio da Alvorada

O presidente Lula cancelou os compromissos externos desta terça-feira (27) e trabalhou no Palácio da Alvorada, depois de uma crise de labirintite. Assessores afirmaram que Lula está medicado e bem-humorado. Segundo o Planalto, as viagens, amanhã (28), para Pernambuco e Paraíba estão mantidas. Ontem, Lula teve um quadro de vertigem e foi levado para um hospital em Brasília, onde foi constatada a labirintite.



