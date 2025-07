Crise do IOF: autoridades brasileiras discutem possível conciliação no Fórum de Lisboa, em Portugal

Em Portugal, autoridades brasileiras discutem uma possível conciliação, para a crise do IOF, durante os encontros do Fórum de Lisboa. Integrantes do judiciário defendem o respeito aos limites de cada poder. O recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União ao Supremo Tribunal Federal para restabelecer o aumento do IOF jogou a corte no centro da crise entre Congresso e governo. Em entrevista exclusiva na RECORD Europa, em Portugal, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, disse que a Constituição garante a atuação do Supremo, mas destacou a importância do respeito entre os poderes. br>

