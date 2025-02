Crise energética faz o governo de Cuba suspender serviços não essenciais

O governo de Cuba suspendeu serviços não essenciais por causa de mais uma crise energética. Escolas e outras atividades em áreas públicas ficarão paralisadas até este sábado (15) para economizar energia. A capital Havana e várias partes do país ficaram sem luz por causa das falhas em usinas e falta de combustível. No fim do ano passado, a ilha sofreu ao menos três apagões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!