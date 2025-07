Cruzeiro assume liderança do Campeonato Brasileiro após vitória contra o Fluminense

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Cruzeiro, que não ocupava o topo da tabela do Brasileirão desde 2014, assumiu a liderança isolada da competição e quebrou um jejum de 17 anos sem vencer o Fluminense dentro do Maracanã. Já o Tricolor carioca, além da partida, perdeu também um dos melhores jogadores do elenco. O colombiano Jhon Árias, que foi transferido para o Wolverhampton, da Inglaterra.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!